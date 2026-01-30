Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kadın dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri yaşandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, hanımefendi ve Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara'nın eşi İrem Kara, hanımefendiyi makamında ağırladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Son günlerde Pazaryeri genelinde gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle vatandaşların gönüllerine dokunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Zeynep Sözer ve İrem Kara ile birlikte yürütülen hane ziyaretlerini değerlendirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, özellikle kadınların sosyal hayata katılımı, aile yapısının güçlendirilmesi ve gönül belediyeciliği vurgusu ön plana çıktı.

'BU İLÇEDE KAPILAR DA GÖNÜLLER DE AÇIK'

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sahada olmasının toplumun her kesimine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Pazaryeri'nde gönül belediyeciliğini esas alıyoruz. Her kapıyı çalıyor, her haneye samimiyetle dokunuyoruz. Sayın Valimizin kıymetli eşi Zeynep Sözer ve Kaymakamımızın eşi İrem Kara ile birlikte bu çalışmaları değerlendirmekten büyük memnuniyet duydum. Kadınların elinin değdiği her yerde sevgi, güven ve dayanışma artıyor. Açılmayacak kapı, ulaşılmayacak gönül kalmayacak.'

ZEYNEP SÖZER: 'KADINLARIN SAHADAKİ GÜCÜ TOPLUMU BİRLEŞTİRİYOR'

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer ise Pazaryeri'nde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

'Pazaryeri'nde gördüğümüz tablo son derece kıymetli. Ev ziyaretleriyle vatandaşların birebir dinlenmesi, ihtiyaçlarının yerinde görülmesi çok önemli. Kadınların öncülük ettiği bu gönül köprüleri, toplumsal birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor. Başkanımız Zekiye Tekin'in bu konudaki hassasiyeti takdire şayan.'

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, ev ziyaretlerinin artarak devam edeceği, özellikle yaşlılar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Zeynep Sözer ve İrem Kara daha sonra Kınık Köyünde çömlekle özdeşleşen Kınık Köyü'nün emekçi kadınlarıyla bir araya geldi.