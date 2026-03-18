İstanbul Maltepe Belediyesi'nce her bayram öncesi yoğun biçimde sürdürülen bayram temizliğine vatandaşlar gönüllü olarak destek verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesinde mahallelerde bir araya gelen saha ekipleri ve vatandaşlar, kıskaçlarla bölgeden çöp topladılar ve çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Maltepe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı saha ekiplerine, Maltepeli vatandaşlar da gönüllü olarak destek verdi.

Toplu temizlik çalışması adı altında onlarca Maltepeli, eldivenlerini giyerek ve ellerinde poşetler ve kıskaçlarla birlikte çöp topladı. Aynı zamanda saha ekipleri sokakları da yıkadı.

Çevreye sahip çıkmak amacıyla düzenlenen çalışmada yaklaşık 2 kamyon dolayında evsel katı atık toplandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilerleyen günlerde çalışmayı ilçe geneline yaymayı planlıyor.