Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan duyum üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Olay yerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan müşterek operasyonda, aralarında ikisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs, kazıda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, tarihi eser kaçakçılığına ve izinsiz kazı faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.