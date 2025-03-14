Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye bağlı Küçükelmalı köyünde düzenlenen geleneksel iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Yaklaşık 30 yıldır sürdürülen bu anlamlı gelenekte, köy halkı ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak aynı sofrada buluşuyor. Kaymakam Kahraman da bu özel akşamda köylülerle iftar açarak onların misafirperverliğine ortak oldu.

İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kahraman, Küçükelmalı halkının yıllardır devam ettirdiği bu güzel geleneğin, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kaymakam Kahraman, “Ramazan ayının bereketi, birlik ve beraberlikle daha da anlam kazanıyor. Küçükelmalı köyümüzün bu geleneği, bizlere paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu güzel ortamda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

Köylüler de Kaymakam Kahraman’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iftar programlarının her yıl aynı coşkuyla devam etmesini temenni etti.

Kaymakam Kahraman'a ziyareti kapsamında ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş'da eşlik etti.