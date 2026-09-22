Türkiye'nin İran bağlantılı uçuşlara yönelik aldığı yeni karar, uluslararası havacılıkta domino etkisi yarattı. Irak ve Gürcistan da İran havayollarına kapılarını kapatırken, Avrupa'dan Asya'ya birçok hava yolu şirketi bölgedeki seferlerini askıya aldı. İran ise hava sahasını tamamen kapatmaktan vazgeçse de uluslararası uçuşlarda tarihi bir daralmayla karşı karşıya.

Türkiye'den İran Uçuşlarına Yeni Kısıtlama

Türkiye, ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısının ardından İran merkezli bazı hava yolu şirketlerinin Türkiye operasyonlarını durdurdu.

Özellikle Mahan Air'in İstanbul ve Ankara seferleri askıya alınırken, Türk makamlarının talebi doğrultusunda İran bağlantılı bazı uçuşlarda yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Bu gelişme, Türkiye'nin İran'a yönelik havacılık politikasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İran'a Kapıları Kapatan Ülkeler

Son gelişmelerle birlikte İran havayollarına yönelik kısıtlamaları artıran ülkeler şunlar oldu:

Ülke Durum Türkiye İran merkezli bazı hava yolu seferlerini durdurdu. Irak İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı. Gürcistan İran hava yolu şirketlerinin hava sahasını ve operasyonlarını kısıtladı.

Avrupa'da da Uçuşlar Azalıyor

Sorun yalnızca İran hava yolu şirketleriyle sınırlı değil.

Birçok uluslararası şirket güvenlik gerekçesiyle bölgedeki operasyonlarını yeniden düzenliyor.

Kısıtlama uygulayan veya seferlerini erteleyen şirketler arasında:

British Airways

Air France

KLM

Finnair

Air Canada

Singapore Airlines

Cathay Pacific

yer alıyor.

Bazı şirketler belirli Orta Doğu destinasyonlarına dönüş tarihlerini haftalar hatta aylar sonrasına erteledi.

İran Hava Sahasını Tamamen Kapatıyor mu?

Bu sorunun cevabı hayır, ancak durum oldukça karmaşık.

İran, savaşın en yoğun döneminde hava sahasını tamamen kapatmıştı. Daha sonra iç hatlar ve bazı uluslararası uçuşlar yeniden başlatıldı. Ancak:

birçok rota güvenlik nedeniyle iptal edildi,

yabancı hava yolu şirketleri İran'a uçmaktan kaçınıyor,

İran hava yolu şirketleri uluslararası destinasyonlarını kaybediyor.

ABD'den Dünyaya Sert Uyarı

Krizin en dikkat çeken adımı ise Washington'dan geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, 23 Eylül itibarıyla İran hava yolu şirketlerine hizmet veren yabancı havalimanları ve şirketlerin yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Uyarıya göre İran uçaklarına:

yakıt verilmesi,

yer hizmeti sağlanması,

bakım yapılması,

bilet satışı gerçekleştirilmesi

yaptırım riski doğurabilecek faaliyetler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle birçok ülke ve havalimanının yeni kararlar alabileceği değerlendiriliyor.

İran Havacılığı Tarihinin En Zor Dönemlerinden Birini Yaşıyor

Uzmanlara göre İran'ın sivil havacılığı yalnızca güvenlik sorunlarıyla değil, uzun yıllardır devam eden yaptırımların etkisiyle de mücadele ediyor.

Sektörün karşı karşıya bulunduğu başlıca sorunlar şöyle sıralanıyor:

uçak filosunun yaşlanması,

yedek parça teminindeki zorluklar,

bakım hizmetlerine erişimin kısıtlanması,

uluslararası rotaların hızla daralması.

Yolcuları Neler Bekliyor?

Türkiye üzerinden İran'a seyahat etmeyi planlayan yolcular için belirsizlik sürüyor.

Havacılık otoriteleri ve hava yolu şirketleri, seferlerin son dakika değişebileceğini belirterek yolcuların uçuşlarını havalimanına gitmeden önce mutlaka teyit etmeleri gerektiğini vurguluyor.