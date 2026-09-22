BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ), gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeyi amaçlayan projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında meyve kabukları ve doğal mineraller kullanılarak, plastik ambalajlara alternatif olabilecek doğa dostu filmler üretilecek.

Bursa Teknik Üniversitesinde yürütülecek 'Gıda Endüstrisi Atığı ve Kalsiyum Silikat Minerali ile Zenginleştirilmiş Biyobozunur Polimer Esaslı Kompozit Filmlerin Geliştirilmesi' başlıklı proje, hem plastik kullanımını azaltmayı hem de gıda endüstrisi atıklarını yeniden değerlendirmeyi hedefliyor. Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Neşe İşman üstlenirken, proje ekibinde Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Terzioğlu ile Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar yer alıyor.

MEYVE KABUĞU TOZLARINDAN AMBALAJ:

Günümüzde plastik atıkların çevreye verdiği zarar giderek artarken, gıda üretimi sırasında ortaya çıkan birçok atık da değerlendirilmeden çöpe gidiyor. BTÜ'de yürütülecek projede bu iki soruna aynı anda çözüm aranacak. Proje kapsamında gıda sanayisinde ortaya çıkan meyve kabuğu tozları, uygun yöntemler kullanılarak ambalaj üretiminde değerlendirilecek. Meyve kabuklarının içerdiği doğal bileşenlerden yararlanılarak, çevre dostu ve gıda ürünlerini koruma özelliğine sahip yeni nesil ambalaj malzemeleri geliştirilecek.

Çevre dostu ürün:

Proje Yürütücüsü Neşe İşman, çalışmanın temel amacının geleneksel ambalajlara sürdürülebilir bir alternatif oluşturabilecek biyobozunur ambalaj malzemeleri geliştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Sentetik plastiklerin çevreye verdiği zararlar günümüzde önemli bir sorun hâline geldi. Bunun yanında gıda üretimi sırasında ortaya çıkan birçok yan ürün de yeterince değerlendirilemiyor. Projemizde meyve kabukları gibi gıda endüstrisi atıklarını yeniden kullanarak çevre dostu ambalaj malzemeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem atıkları değerlendirmek hem de petrol bazlı plastiklere alternatif oluşturmak istiyoruz.'

Projede geliştirilecek ambalajların yalnızca doğa dostu olması değil, aynı zamanda gıdaların korunmasına katkı sağlaması da hedefleniyor. Meyve kabuklarında bulunan doğal antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler sayesinde üretilecek ambalajların, gıdaların bozulma sürecini yavaşlatma potansiyeli araştırılacak. Böylece meyve, sebze ve farklı gıda ürünlerinin daha uzun süre tazeliğini korumasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Geliştirilecek yeni nesil ambalajlar laboratuvar ortamında dayanıklılık, gıdayı koruma ve doğada çözünebilme gibi özellikleri açısından test edilecek.

'BİLİMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI'

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerde üretilen bilginin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm sunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızla yalnızca akademik bilgi üretmeyi değil, aynı zamanda günümüzün ve geleceğin sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gıda sanayi atıklarının çevre dostu ve işlevsel ambalaj malzemelerine dönüştürülmesini amaçlayan bu proje, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi anlayışına önemli katkılar sunacaktır. Akademisyenlerimizi ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.