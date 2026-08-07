Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen 'Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri'nin dokuzuncusu Ankara'da gerçekleştirildi. Programda süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükler ile dijital ölçüm sistemleri ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen 'Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri' kapsamında dokuzuncu eğitim programı Ankara Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir'den gazete ve internet haber sitesi temsilcilerinin katıldığı eğitimde, süreli yayınların resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Programda, basın kuruluşlarının mevzuata uyumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken süreçler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca temmuz ayı itibarıyla kullanılmaya başlanan BİK Analitik V2 sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara mobil uygulama ölçümleri, kadro ve beyan zorunlulukları, muhasebe işlemleri ile içerik benzerliğine ilişkin düzenlemeler hakkında ayrıntılı sunumlar gerçekleştirildi.

BİK yetkilileri, bölgesel uygulamalı eğitimlerle basın kuruluşlarının mevzuat süreçlerine ilişkin bilgi düzeyinin artırılmasının ve dijital dönüşüm sürecine uyumlarının desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.