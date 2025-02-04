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Buna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine şu isimler atandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamaları içeriyor. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamalarda yer aldı.