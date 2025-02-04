Yemek sektörü markası Hastavuk, ürün kalitesi şikayetleriyle gündemde. Müşteriler bozuk tavuklar, kötü kokular ve içinden çıkan yabancı cisimler dolayısıyla markaya tepki gösterirken, şikayetlere yanıt gelmemesi tepkileri daha da arttırdı.BURSA (İGFA) - Yemek sektörünün en bilinen markalarından biri olan Hastavuk hakkında şikayetler artıyor. Müşteriler aldıkları ürünlerde yaşadıkları sorunlar dolayısıyla bir daha bu markanın ürünlerini almayacaklarını belirtiyor.

Son zamanlarda müşterilerin şikayetleri ve memnuniyetsizlikleri ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hastavuk, şikayetlere geri dönüş de yapmıyor.

YENİ ALINAN TAVUKTA KÖTÜ KOKU!

Market alışverişinde Hastavuk markalı çiğ piliç aldığını belirten bir vatandaş, pişirmek için poşetten çıkardıkları tavuğun bozulmuş gibi koktuğunu, markete giderek iade etmek istediğinde ise poşeti açıldığı için iade olamayacağı şeklinde bir yanıt aldığını ifade etti.

“GARİP PARÇALAR ÇIKTI”

Hastavuk markasından bütün piliç alan başka bir vatandaş ise pişirmesinin uzun sürdüğünü ve kokusunun da tuhaf olduğunu belirtti. Şüphe üzerine tavuğu parçaladığını söyleyen vatandaş, “İçinden sanki daha sonradan doldurulmuş gibi garip parçalar çıktı. Fotoğrafta detaylı çektim zaten. Tavuğun içinde garip renklerde bir şeyler var, hemen çöpe attık. Bu durumu ayrıca paylaşmak istedim. İnsan sağlığı bu kadar değersiz olmamalı.” şeklinde şikayet iletti.

PİŞİRİLMİŞ DÖNERDEN ÇİĞ ET ÇIKTI

18 Ocak tarihinde bir marketten aldığı Hastavuk pişirilmiş tavuk yaprak döner aldığında şoka girdiğini belirten başka bir kişi ise ‘keşke almaz olsaydım’ dedi. Pişmiş ve paketlenmiş tavuğun içinden çıkan şeyi fotoğraflarla kanıtlayan vatandaş, “Tavuk pişmemiş, çiğ çiğ paketlemişler. Herhangi bir sağlık sorunumda A101 ve Hastavuk sorumludur.” notunu düştü.

“BİR ÇOCUĞA ZARAR GELSEYDİ…”

Hastavuk markasına şikayetler gittikçe artarken, bozuk ürünlerin yanı sıra tavuktan farklı cisimler de çıktığı belirtildi.

Hastavuk markasından döner aldığını belirten bir vatandaş, tavuğun içinden keskin bir cisim çıktığını söyledi. 3 aydır konuyla ilgili şikayet hattını aradığını da belirten kişi, “Şikayet üzerine kimse dönüş yapmadı. Böyle bir şey nasıl ihmal edilir? Çocuklarım yedi bunu. Bir çocuğa zarar gelseydi, bir de bir dönüş bile yapılmıyor. Bu kadar umursamazlık olamaz. Bütün şikayet haklarımı kullanacağım, buna özür bile denilmiyor.” şeklinde tepkisini belli etti.