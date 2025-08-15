İBB soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 40 kişi gözaltına alındı, 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu sabah saatlerinde yapılan operasyon ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, ve bir çok gözaltına alınan kişilerin evlerinde de aramalar yapılıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte gözaltına alınan 40 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.