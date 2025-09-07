Çekirdeksiz kuru üzümde 2024/25 sezonu Türkiye için tarihe geçti. 153 bin 593 tonluk ihracatla son 25 yılın en düşük ihracat miktarı kaydedilirken, 546,5 milyon dolarlık ihracat geliriyle bugüne kadarki en yüksek döviz girdisine ulaşıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2023/24 sezonunda 207 bin ton ihracatla 489 milyon dolar gelir elde etmişti. 2024/25 sezonunda miktarda yüzde 26’lık düşüş yaşanırken, ihracat fiyatlarının dolar bazında yüzde 51 artması sayesinde gelir yüzde 12 yükseldi.

Türkiye’nin bağcılığa yaptığı yatırımla Manisa-Denizli-İzmir üçgeninde 1 milyon 200 bin dönüm sultani çekirdeksiz üzüm üretim kapasitesine ulaştığını, verimde de büyük artışlara ulaşıldığını ve 330 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretim, 250-260 bin ton ihracat yapar güce kavuştuğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, küresel iklim krizinin etkilerinin çekirdeksiz kuru üzümde son 3 sezondur çok sert hissedildiğinin altını çizdi.

REKOLTEDEKİ DÜŞÜŞ 2025/26 SEZONUNDA DA SÜRECEK

Çekirdeksiz kuru üzümde 2025/26 sezonunda rekoltenin uzun yıllar ortalamasının yüzde 40-50 aralığında altında kalacağının görüldüğünü dillendiren Işık, “Çekirdeksiz kuru üzümde üretimde dünya liderliğimizi kaybedebiliriz. Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi (INC) verileri bu tehlikeye işaret ediyor. İhraç fiyatlarındaki artış ihracatımızı da tehdit eder boyuta ulaştı. İran, Hindistan, Çin gibi ülkelere göre ton başına 1000 dolar daha pahalı konuma geldik. Türk ihracatçıları olarak uzun yıllar mücadele ederek dünya pazarlarında lider konuma yükseldik. İhracatta dünya liderliğimizi sürdürmek ve üretimde tekrar dünya liderliğine yükselmemiz için sektörün tüm bileşenleri yeni bir yol haritası ortaya koymalıyız. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltacak sulama, ilaçlama, örtü altı üretim başta olmak üzere gerekli adımları atmalıyız” diye konuştu.

Türkiye, 2024/25 sezonunda 84 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken ilk sırada 169 milyon 304 bin dolarla İngiltere yerini korudu.

İkinci sırada 64,3 milyon dolarla Hollanda yer alırken, İtalya 51 milyon dolarla üçüncü sıranın sahibi oldu. Almanya’ya 48 milyon dolarlık, Fransa’ya 33 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edildi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ilk ondaki diğer ülkeler sırasıyla; İspanya 22,5 milyon dolar, Japonya’ya 17,3 milyon dolar, Avustralya 16 milyon dolar, Kanada 15 milyon dolar ve Belçika 14,9 milyon dolar oldu. İlk 10 ülkeye 451 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç eden Türkiye, diğer ülkelere 95 milyon dolarlık kuru üzüm gönderdi.