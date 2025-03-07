Beşiktaş USA Derneği Başkanı Ferruh Zor ve ekibi, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkonsolos Yazal’a, Atiba Hutchinson ve Alperen Şengün imzalı formalar takdim edildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Beşiktaş USA Derneği Başkanı Ferruh Zor, İkinci Başkanı Alper Ahmedoğlu ve Başkan Yardımcısı Eyüp Leygara, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Beşiktaş USA Derneği tarafından Başkonsolos Yazal’a anlamlı bir hediye takdim edildi. ABDPost.Com'un haberine göre dernek, Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Atiba Hutchinson ve milli basketbolcu Alperen Şengün’ün imzaladığı formaları Başkonsolos Yazal’a sundu.

Başkonsolosluk resmi sosyal medya hesabı ziyaretin ardından açıklama yaptı. Beşiktaş USA Derneği’ne teşekkür edilen açıklamada, Türk sporunun gururu olan isimlerin desteklerinin önemini vurgulandı.

Beşiktaş USA Derneği'nden yapılan açıklamada da Başkonsolos Yazal’a misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür edildi.