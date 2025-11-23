Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in ziyareti sonrası Bursa'da başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu'nun yıkım süreci resmen başladı. 347 öğrencinin eğitimine misafir sistemle devam ettiği okul, modern ve büyük bir eğitim kompleksi olarak yeniden inşa edilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in ziyaretiyle başlayan yenilenme sürecinde önemli bir aşamaya geldi.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya'nın sınıf başkanlığı vaadiyle yaptığı davet üzerine Bursa'ya gelen Bakan Tekin'in verdiği sözler, somut adımlarla hayata geçiyor.

Bakan Tekin'in talimatları doğrultusunda okulun yıkım hazırlıkları başlarken, süreç Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor. Yıkım süreci tamamlanana kadar 347 öğrenci ve 24 öğretmen, Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda ikili eğitimle öğrenim görüyor.

43 YILLIK BİNADA SÖKÜM İŞLEMLERİ BAŞLADI

1983 yılında Hamitler köylüsünün imecesiyle temelleri atılan, merhum iş insanı Adnan Türkay'ın katkılarıyla bugünkü halini alan okul, Türkiye'nin deprem riskleri ve yapı stoğu dikkate alınarak yenileniyor. Uzun yıllar bölgeye hizmet veren okulda söküm çalışmaları başlarken, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireioğlu ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer süreci yakından takip ediyor.

MAHALLEDEN GELEN TALEPLER ANKARA'DA KARŞILIK BULDU

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın ve Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Küçükkaya, son 5 yılda mahalle okullarının yenilenmesi için yoğun çaba harcadı. Vali Yardımcıları, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve milletvekilleri tarafından yapılan ziyaretlerde öğrenci, öğretmen ve velilerin talepleri dinlendi; bu talepler Bakan Tekin'in Bursa temaslarında karşılık buldu.

Yeni okulun 32 derslikli, kapalı spor salonlu ve şartlar uygun olduğu takdirde kapalı yüzme havuzlu olarak inşa edilmesi planlanıyor.

MUHTAR AŞKIN: 'BAKANIMIZ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR'

Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın, sürece ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Çocukluğumuzun hatta ömrümüzün geçtiği Hamitler mahallesinde 43 yıllık yapı ömrünü tamamlayan ortaokulumuzun yıkım ve yenilenme sürecini başlatan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e hepimiz sabah akşam dua ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin çocuklarımıza sahip çıkıyor. İnşallah çocuklarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkarak yarınlarımızı güvence altına alacaklar. Allah emeği geçenlerden razı olsun'.

KÜÇÜKKAYA: 'KORKARAK GEÇTİĞİMİZ OKUL ŞİMDİ YENİDEN HAYAT BULUYOR'

Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Küçükkaya, çocukluk anılarına atıf yaparak yeni okulun kendileri için taşıdığı önemi vurguladı. 'Bir zamanlar korkarak önünden geçtiğimiz okulun yeniden inşa edilmesine tanıklık etmek büyük bir nasip' diyen Küçükkaya, 'Çoğu arkadaşımızın mezun olduğu okulda bugün kızım Beril okuyor. Cenabı Allah bize gitmekten korktuğumuz okulu yeniden inşa etmeyi nasip etti. Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu sonrası Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu'nun da Okul Aile Birliği Başkanlığını sürdürüyorum. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in ziyareti ile Ankara sesimizi duydu. Osmangazi Kaymakamımız Ali Partal, Bursa Vali Yardımcılarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve özellikle Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç ile Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kız çocuğunun, kızımın davetini yanıtsız bırakmayarak binlerce öğrenciye ve aileye muştular sunan yeni okul yatırımını mahallemize kazandıran Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e ve ülkemizin mihmandarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar dua etsek, teşekkür etsek azdır. İnşallah yeni inşa edilecek okulumuzun temelini en kısa sürede hep birlikte atarız ve okulumuzu hep birlikte hizmete açarız' diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ: 'BURSA'YA EĞİTİM YATIRIMLARI HIZLA SÜRÜYOR'

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa genelinde eğitim yatırımlarının arttığını belirterek, 'Bakanımız Yusuf Tekin'in söz verdiği gibi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu'nun yıkım süreci başladı. En kısa sürede öğrencilerimizin modern bir binaya kavuşmasını hedefliyoruz.' dedi.

Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu için Okul Aile Birliği Başkanımız Sayın Ömer Küçükkaya'nın emeklerini takdirle karşılıyoruz' diyen Milletvekili Kılıç, 'Beril Küçükkaya kızımızın davetine icabet eden Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin sözünün gereğini yerine getirerek okulun söküm ve yıkım işlemlerini başlattı. İnşallah en kısa sürede hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz yeni binalarında eğitim ve öğretime devam edecekler. Elbette gönül ister ki hem Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte okulumuzun temelini atarız ve açılışını hep birlikte yaparız' diye konuştu.

MAHALLENİN YENİ BEKLENTİSİ: TEKNİK LİSE

Yenilenme süreci devam ederken, Hamitler ve çevre mahalle sakinleri sosyal medya paylaşımlarında, okulun yanında bulunan uygun alana Anadolu Teknik Meslek Lisesi yapılmasını talep ediyor