ASKON Konya Gıda Sektörü Başkanı Ramazan Gümüş, artan gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek tüketicileri uyardı: 'Ürünün fiyatına değil, üretildiği yerin güvenilirliğine ve firmanın sahip olduğu belgelere bakın.'

KONYA (İGFA) - ASKON Konya Gıda Sektörü Başkanı Ramazan Gümüş, son dönemlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri ve denetimsiz üretimin tehlikelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüş, hijyen ve kalite standartlarına uygun üretimin artık her zamankinden daha kritik olduğuna vurgu yaparak, 'Son dönemde gıda zehirlenmelerinde ciddi artış görüyoruz. Vatandaşlarımızın, satın aldıkları ürünlerin arka planını bilmesi büyük önem taşıyor.' dedi.

'BELGELER GÜVENİLİR ÜRETİMİN İSPATIDIR'

Gümüş, tüketicilerin sadece ürünün fiyatına değil, üreticinin sahip olduğu güvenlik ve kalite belgelerine de dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bu belgelerin sadece formalite olmadığını vurgulayan Gümüş, özellikle, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE 22000 Gıda Güvenliği Belgesi ve TSE 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sertifikaların önemine dikkat çekerek, 'Bu belgeler; hammadde kullanımından depolamaya, çalışan hijyeninden sevkiyata kadar tüm süreçlerin kontrol altında olduğunu gösterir.' dedi.

Kayıt dışı ve denetimsiz üretimin toplum sağlığını tehdit ettiğini belirten Gümüş, ASKON Konya olarak hem üreticileri belge ve standartlar konusunda desteklediklerini hem de tüketicilerin bilinçlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gümüş, gıda güvenliği hem şehir hem ülke sağlığı için stratejik bir mesele olduğunu belirterek, tüketicilerin alışveriş yaparken belgelere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.