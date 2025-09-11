İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin simgelerinden tarihi Bergama Vapuru ile düzenlediği Körfez Turları 14 Eylül Pazar günü başlıyor. Profesyonel rehberler eşliğinde kentin 8 bin 500 yıllık tarihine yolculuğa çıkmak ve Körfez’i yakından görmek isteyenler bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden online bilet alabilir.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ’nin Körfez’in emektarı Bergama Vapuru’yla yapılan Körfez Turları yaz molasının ardından 14 Eylül Pazar günü başlıyor.

11.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenen tura katılan İzmirliler, profesyonel rehberler eşliğinde hem Körfez’in maviliklerinde keyifli anlar yaşayacak hem de kentin 8 bin 500 yıllık tarihini keşfetme imkanı bulacak. Konak İskelesi’nden hareketle başlayan 2 saatlik turda rehberler İzmir'in kıyı şeridinden görülebilen tarihi yapılar, efsaneler ve kentin tarihi ile ilgili bilinmeyen detayları misafirlere aktaracak. Fotoğraf tutkunları da turda eşsiz kareleri yakalama fırsatı bulacak. Tur sonunda ziyaretçiler yine Konak İskelesi’ne bırakılacak.

Biletler bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden online olarak satışa sunuldu.

Katılım ücreti kişi başı 350 TL olarak belirlenirken, online bilet satın alan yolcular, SMS ile iletilen link üzerinden temin edecekleri QR kodlu biniş kartı ile gemiye giriş yapabilecek.

Organizasyon süresince gemi içerisinde büfe hizmeti verilecek, dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmeyecek. Körfez Turları’na, Şehit Yakınları ve Gazi Kartı sahipleri, Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçi rezervasyon yaptırmak koşuluyla ücretsiz katılabilecek. Katılım 40 kişiyle sınırlı olacak. Rezervasyon yaptırmak isteyenler 0232 320 00 35 / 102-103 numaralı telefonlardan başvuru yapabiliyor. Etkinlik kuralları gereği, 13 yaş altı çocuklar turlara kabul edilmeyecek.