Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, gençler, kadınlar ve meslek edinmek isteyen yurttaşlar için umut dolu bir gelecek inşa etmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, gençler, kadınlar ve meslek edinmek isteyen tüm yurttaşların kariyer hayatına tatlı bir lezzet katarak, umut dolu bir gelecek rotası çizmeye devam ediyor.

Açılan pastacılık kursu, yoğun ilgi görerek kısa sürede gözde eğitimlerden biri haline geldi. Bu kapsamda, Halkkent MERCEK’te hayata geçirilen pastacılık kursu, mutfakta yükselen lezzetlerin ötesinde, gençlerin ve kadınların ekonomik bağımsızlığına giden yolu da tatlandırıyor.

Eğitim sonunda verilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile katılımcılar; ister evde üretim yaparak gelir elde ediyor, ister kendi iş yerlerini açarak girişimcilik yolunda önemli bir adım atıyor, isterse de otel ve restoran gibi profesyonel mutfaklarda istihdam imkânı buluyor.

Sosyal destek anlayışını nitelikli eğitime dönüştüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yalnızca bireylerin mesleki gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların ve gençlerin ekonomik yaşama daha güçlü katılımını teşvik ederek, kentin kalkınmasına da önemli bir katkı sunuyor. MERCEK mutfağında yoğrulan bu eğitimler, yalnızca kek ve pastaları değil; hayalleri, özgüveni ve geleceği de kabartıyor.

MAYA: “MERCEK’TE KURSİYERLERİMİZ TATLI DOKUNUŞLARI İLE GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYORLAR”

MERCEK Meslek Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursun kısa sürede yoğun talep gördüğünü belirterek, “MERCEK’te kursiyerlerimiz tatlı dokunuşları ile geleceklerini şekillendiriyorlar” dedi. Maya, kursların ücretsiz olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.