Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik saldırıları nedeniyle Brent petrol fiyatını artırdı. Benzine bu gece 1 lira 30 kuruş zam geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik saldırıları nedeniyle Brent petrol fiyatını artırdı.

Bu gece itibariyle benzine bu gece 1 lira 30 kuruş zam geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL