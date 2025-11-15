Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik saldırıları nedeniyle Brent petrol fiyatını artırdı. Benzine bu gece 1 lira 30 kuruş zam geldi.
İSTANBUL (İGFA) - Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik saldırıları nedeniyle Brent petrol fiyatını artırdı.
Bu gece itibariyle benzine bu gece 1 lira 30 kuruş zam geldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
