Ünlü oyuncu Bensu Soral Baş, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Messika 20. Yıl Özel Moda Şovu'na markanın özel davetlisi olarak katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Messika yüksek mücevher tasarımlarıyla göz kamaştıran oyuncu, görünümünü Groove koleksiyonundan küpe ve bileklik ve Midnight Sun Koleksiyonu'na ait üç parmak yüzüğüyle taçlandırdı.

Güzel oyuncu, Messika'nın 20 yıllık tasarım yolculuğunun güçlü etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Bensu Soral Baş'ın da katılımıyla gerçekleşen Messika 20. yıl Özel Moda Showu'nda, markanın Güney Afrika'nın büyüleyici doğasından ve ışıkla gölgenin eşsiz oyunlarından ilham alan en yeni yüksek mücevher koleksiyonu Terres d'Instinct izleyicileri büyüledi.