ASELSAN, deniz platformlarına yönelik savaş sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu için ASFAT ile 225 milyon avro tutarında sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2026-2030 yılları arasında yapılacak.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN ile Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, deniz platformları savaş sistemlerine yönelik önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Toplam tutarı 225 milyon avro olan sözleşme kapsamında; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ile entegrasyonu gerçekleştirilecek.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sistemlerin teslimatlarının 2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın, Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki yerli ve millî kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.