Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Tekne Orucu İftar Programı'nı bu yıl da düzenliyor. 6-10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan program, renkli görüntülere sahne oluyor.

ÇORUM (İGFA) - Ramazan kültürünün küçük yaşlarda sevdirilmesi ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, tekne orucu iftarında bir araya geleiyor. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunularak, eğlenceli çocuk şenlikleri ve birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikte, çocuklar hem Ramazan'ın güzelliğini yaşayacak hem de unutulmaz bir gün geçirecek.