Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen 'Amigurumi El Emeği Atölyesi' başarıyla tamamlandı. 7 hafta süren atölye çalışmaları sonunda katılımcılar, tığ ve iplerle sadece oyuncak değil, dayanışma ve umut da ördüler.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınların hem sosyal hem de yaratıcı gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen Amigurumi Atölyesi, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

YEDİ HAFTALIK EMEK VE DAYANIŞMA SERÜVENİ

Her hafta salı günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen atölye, toplamda yedi hafta sürdü. Uzman eğitmenler eşliğinde, ortak bir üretim alanı olarak tasarlanan çalışmalarda katılımcılar, tığ ve renkli iplerle hayvan figürlerinden bebeklere kadar birbirinden farklı ve sevimli oyuncaklar ürettiler. Atölye süreci boyunca katılımcılar hem yeni bir beceri edindi hem de el becerilerini geliştirerek birlikte üretmenin keyfine vardılar.

'SADECE OYUNCAK DEĞİL, UMUT VE SEVGİ ÖRDÜK'

Atölyenin kendileri için sadece bir eğitim süreci olmadığını belirten katılımcılar, merkezde kurulan güçlü bağlara dikkat çektiler. Bir katılımcı, atölye ile ilgili olarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Burada birlikte üretmek, sadece oyuncak değil, aynı zamanda umut ve sevgi örmek demekmiş. Hem yeni bir yetkinlik kazandık hem de çok kıymetli paylaşımlarda bulunduk.'

ETKİNLİKLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi bünyesinde hayata geçirilen bu tür atölye çalışmalarıyla, kadınların özgüvenlerini artırılması ve toplumsal dayanışma bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kadınların sosyal hayata katılımını önceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bireysel gelişimi destekleyen ve sosyalleşme imkânı sunan farklı branşlardaki atölye projelerine önümüzdeki süreçte de devam edecek. Yeni atölyeler ve interaktif etkinlikler ile kadınların çok yönlü güçlenmesine katkı sağlanacak.