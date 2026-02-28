Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini desteklemek amacıyla Muratlı'da önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kurtpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Muratlı Çocuk Akademisi, modern yapısı ve donanımlı eğitim alanlarıyla ilçede önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan Muratlı Çocuk Akademisi, fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında; 2 adet derslik, 2 adet uyku odası, Yemekhane, Öğretmenler odası, İdari birimler, Revir, Rehberlik birimi ve Teknik hacimler yer alacak.

Modern standartlara uygun olarak projelendirilen akademi, aynı anda toplam 80 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

Çocukların Güvenli ve Nitelikli Ortamlarda Eğitim Alması Hedefleniyor

Çocukların erken yaşta kaliteli eğitim olanaklarına erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda çalışan aileler için de önemli bir destek sağlayacak. Güvenli, konforlu ve çağdaş bir eğitim ortamı sunacak olan Muratlı Çocuk Akademisi, ilçede önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacak.

Candan Başkan: 'Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Muratlı Çocuk Akademisi Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 'Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizin teminatıdır. Onların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim alması bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Muratlı'da yapımı devam eden Çocuk Akademisi Projemiz ile evlatlarımıza modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacağız. Aynı zamanda çalışan ailelerimize de önemli bir destek sağlamış olacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunan projeleri il genelinde hayata geçirmeye devam edeceğiz.' dedi.

Muratlı Çocuk Akademisi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Akademinin tamamlanmasının ardından Muratlı'da yaşayan çocuklar için modern ve nitelikli bir eğitim merkezi hizmete sunulacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle çocukların eğitimine destek olmaya ve ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.