TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her gün bin 500 öğrenciye iftar verilen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte oruç açtı. İftar programına Başkan Genç ile birlikte TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da katıldı. İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Başkan Genç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak üniversiteli gençlerle bu manevi atmosferi birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.