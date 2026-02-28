Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi derinliğini 'Somuncu Baba'nın İzinde' söyleşisiyle yaşattı. Ramazan'ın huzuru, kardeşliğin sıcaklığı ve duaların birleştirici gücü gönüllerde bir kez daha hissedildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Tarihi atmosferiyle maneviyatı derinden hissettiren Somuncu Baba Evi'nde düzenlenen 'Somuncu Baba'nın İzinde' adlı söyleşide, vatandaşlar Ramazan'ın ruhunu ve tasavvufi mirasın derinliğini birlikte yaşadı. Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek'in üç ayların manevi iklimini ve Ramazan'ın içsel yolculuğunu anlattığı söyleşide, Allah'a olan yakınlığa ve huzura vurgu yapıldı. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin kıymetine dikkat çeken Yedek, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bir arınma ve yenilenme fırsatı sunduğunu ifade etti.

'Allah'a Yaklaşmayı, Bir ve Beraber Olmayı Konuştuk'

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun, tasavvuf ile birlikte öne çıktığı söyleşide Yedek, şunları kaydetti;

'Çok kıymetli bir zaman dilimindeyiz, Recep, Şaban ve Ramazan'dayız. Ramazan da kendi içinde üçe ayrılmış; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Cehennem azabından kurtuluş nasıl oluyor kısmını aslında konuştuk. O da tövbe ile peygamber mirası olarak, yani hataya pişman olarak olduğunu biliyoruz ve Allah'ın müjdesini biliyoruz, samimiyetle tövbe edenler hiç günah işlememiş gibi olurlardan yola çıkarak, tövbe edip, tertemiz olmayı konuştuk. Rabbimizin her zamanki o müjdelerine kalbimizi açtık. Ne demişti, Allah sizinle beraberse sizi kimse üzemez. O sizinle beraber değilse, size kim yardım edebilir. Müminler ancak Allah'a tevekkül ederler. Biz bu anlamda tevekkülü, rahmeti, Allah'a yaklaşmayı, bir ve beraber olmayı konuştuk. Bu değerlerimizi, birlikte aynı duaya amin dediğimizi, bu kardeşliğimizi bize emanet eden aziz atalarımızı, şehitlerimizi konuştuk. Allah böyle nice güzellikler hepimize lütfetsin, Ramazan'ın hayrı, bereketi hepimizin, bütün coğrafyaların üzerine olsun. Vatanımıza, milletimize, ayrıca böyle güzellikleri bulamayan dünyanın mazlum coğrafyalarına dua ettik.'

Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek, desteklerinden ötürü Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da teşekkürlerini sundu. Programda ney sanatçısı Nadir Tınazcı da, sergilediği performans ve ezgileriyle gönüllere dokundu.