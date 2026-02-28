Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Hayata Destek Derneği iş birliğinde, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) desteğiyle yürütülen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Projesi kapsamında kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Eğitim programında; sorunları dinleme türleri, aktif dinleme becerileri, empati kurma ve güven temelli iletişim konuları ele alındı. Katılımcılara, sahada kadınlarla yürütülen çalışmalarda daha etkili iletişim kurma ve güçlendirici bir yaklaşım geliştirme konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Programda, özellikle dezavantajlı gruplarla iletişimde empati ve doğru dinleme yöntemlerinin önemi vurgulandı. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimde, katılımcılar karşılıklı deneyim paylaşımında bulunarak mesleki kapasitelerini güçlendirme fırsatı buldu.