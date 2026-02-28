Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik kültür-sanat etkinliklerini sürdürüyor.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli bireylere yönelik kent genelinde belirli aralıklarla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.

Tiyatro ve Sinema etkinlikleri ile özel gereksinimli bireylerde toplumsal kaynaşmayı güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların özgüven gelişimine ve sosyal etkileşimlerinin artmasına da katkı sağlıyor.

Son olarak farklı okullardan ücretsiz olarak alınan özel gereksinimli bireyleri sinemaya taşıyan Büyükşehir Belediye, burada vizyondaki filmleri izletiyor. Son olarak, 'Zootropolis 2' filmini izleyen çocuklar, oldukça keyifli anlar yaşadı.

Renkli sahneleriyle dikkat çeken filmin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu.

Belirli periyotlarla devam edecek olan sinema ve tiyatro etkinliklerine ilerleyen süreçte farklı kültür ve sanat faaliyetleri de dahil edileceği kaydedildi.