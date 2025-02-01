Çanakkale Belediyesi personeli ve Çanakkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (ÇASAR) yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitim kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çanakkale Belediyesi personeli ve ÇASAR ekibine ilk yardımda yapılacak temel müdahalelere ilişkin bilgilendirmede bulunulurken, ayrıca uygulamalı eğitim de verildi.

Eğitim programı kapsamında, temel ilk yardım uygulamaları, kalp masajı ve suni teneffüs teknikleri, yaralanmalara müdahale, boğulma vakalarında yapılması gerekenler ve bilinç kaybı durumlarında atılması gereken adımlar gibi hayati konular ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerde, katılımcılar edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.