Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunularak karara bağlandı.

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise üniversiteyi ilk kez kazanan gençlere verilecek eğitim desteği oldu.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN YÜZDE 20 ARTIŞ TEKLİFİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, geçtiğimiz yıl olduğu gibi üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere 10 bin TL eğitim desteği verilmesine ilişkin teklifi meclis gündemine geldi.

Gündem maddesini okuduktan sonra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere daha güçlü bir destek sunmak amacıyla eğitim yardımının artırılmasını önerdi. Başkan Büyükgöz, 'Gelin bunu yüzde 20 artırarak gençlerimize bir jest yapalım.' ifadelerini kullanarak destek tutarının 12 bin TL'ye çıkarılmasını teklif etti.

Başkan Büyükgöz'ün önerisi meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Böylece Gebze Belediyesi, 2026 yılında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere kayıtta 12 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

Ağustos ayı meclis toplantısında, 2'si önerge olmak üzere toplam 24 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda çeşitli komisyon raporları değerlendirilerek karara bağlandı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duraklı Mahallesi 192 ada 1 ve 2 parseller üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Pelitli Mahallesi 153 ada 513 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik İmar Komisyon Raporu da oybirliğiyle kabul edildi.