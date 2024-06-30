16 Temmuz 1964’te Belçika ve Türkiye’nin Türk işçilerin Belçika’ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla imzaladığı Göç Anlaşması’nın 60. Yılı ‘Gurbet Kuşu Festivali’ ile coşkuyla kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Santral İstanbul’da gerçekleşen, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Ankara Büyükelçisi Bay Paul Huynen, Belçika Başkonsolosu Bay Tim Van Anderlecht ve Hadise’nin açılış konuşmasını yaptığı festivalde Türk kökenli Belçika vatandaşları olan ünlü sanatçılar Kubat, Doğukan Manço ve Ali Pınar sahne aldı.

Ayrıca, Ramazan Sesler ve ekibi, Ali Pınar & TangoNEVA’nın müzikal performansları ve Doğukan Manço’nun DJ performansı da etkinliğin öne çıkanları arasında yer aldı.

Etkinlik öncesinde ise Belçikalı yazar Tom Naegels, göç üzerine yazdığı best seller kitabını konu alan bir seminer de verdi.

Gün boyu süren etkinlikte canlı müzik performanslarının yanı sıra atölyeler, lezzet durakları, sanat sergileri ile de katılımcılar keyifli bir gün geçirdiler.