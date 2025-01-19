Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 20 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.İSTANBUL(İGFA) - BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları sebebiyle 20 Ocak 2025 Pazartesi günü Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Silivri, Beylidüzü ve civardaki mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) elektrik kesintileri yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
20.01.2025 tarihli Beylikdüzü ilçesi #planlıbakımçalışmaprogramı@beylikduzubeltr pic.twitter.com/0NlZvMFpCP — BEDASDestek (@BEDASDestek) January 18, 2025
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