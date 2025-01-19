Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikatta, 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel görev aldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Mavi Vatan-2025 Tatbikatına yönelik paylaşımda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandığını belirten bakanlık, tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldığını kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de aynı anda icra edilen MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/6lk5evEX7H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2025

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.