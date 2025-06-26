Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Genel Başkan Sayın Mustafa Destici’yi ve genel başkan yardımcılarını Ankara’daki genel merkezde ziyaret etti.

Ziyarete BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmede, yerel ve genel seçim sürecine dair yürütülen hazırlıklar, Gaziosmanpaşa özelinde planlanan projeler ve teşkilatın sahadaki çalışmaları ele alındı.

Genel Başkan Destici ile yapılan istişarede, parti politikalarının yerelde daha etkili uygulanabilmesi adına fikir alışverişinde bulunulurken, seçim sürecine ilişkin motivasyon artırıcı değerlendirmeler de yapıldı.

BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’ye misafirperverliği ve yol gösterici değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Gaziosmanpaşa’da güçlü teşkilat yapımızla, halkımıza hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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