Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 2016 yılında yayımlanan bir bildiri nedeniyle CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine yönelik açılan davanın duruşması için Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduklarını belirtti. Bülbül, söz konusu davanın hem hukuki zeminden yoksun hem de Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu vurguladı.



“SİYASİ FAALİYET VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRIDIR”



Milletvekili Süleyman Bülbül, davaya konu olan suçlamaların dayanaksız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Anayasa’nın 67. maddesi ile güvence altına alınan siyasi faaliyette bulunma hürriyeti ve 26. maddesiyle korunan ifade özgürlüğü bu dava ile gasp edilmek istenmektedir. Bu yargılama, hukuk değil siyasettir. Hukuken yok hükmündedir.”



“KORKU İKLİMİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”



Bülbül, açıklamasında AKP iktidarının yargıyı bir sindirme aracı olarak kullandığını belirterek, “Amaç, demokratik siyaseti baskı altına almak, muhalefeti susturmak ve toplumu korku iklimine mahkûm etmektir. Buna karşı omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, hukuk dışı uygulamalara karşı susmayacaklarını, demokratik mücadelelerine ilkeler doğrultusunda devam edeceklerini belirtti.

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