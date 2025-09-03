Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapılmasına ilişkin 2025/323 sayılı karar, 3 Eylül 2025 tarihli ve 33006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapıldı.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7’nci maddesi uyarınca alınan kararın detayları, Resmi Gazete’de yer aldı. Yayımlanan cetvellerde değişiklikler, kurumların personel planlaması ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildi.

