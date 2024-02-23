Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, 6 projesiyle, bu yıl 55’incisi düzenlenecek TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmaya hak kazandı. Bilim Merkezi, yarışmanın İstanbul Avrupa bölge finalinde başarılı olması halinde Türkiye finalinde yarışacak.

Yaptığı çalışmalar ve projeleriyle alanında Türkiye’nin önde gelen bilim merkezlerinden biri olmayı başaran Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, bu yıl da TÜBİTAK yarışmalarında boy gösterecek. Bilim Merkezi, öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirilen 1 Biyoloji, 1 Fizik, 1 Değerler Eğitimi ve 3 de Kimya olmak üzere toplam 6 projeyle bu yıl 55’incisi düzenlenecek TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılıyor. Bilim Merkezi, yarışmanın İstanbul Avrupa bölge finalinde başarılı olması halinde Türkiye finalinde yarışacak.