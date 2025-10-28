İstanbul Bayrampaşa'da mevcut belediye başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması ardından yapılan Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın seçildi. Dördüncü tur sonunda AK Partili Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oy aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve başladı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçilen İbrahim Akın, göreve başladı.

Akın, “Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık. Seçim sonuçları ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun.” dedi.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada Belediye Başkan Vekili seçilen İbrahim Akın, görevi İbrahim Kahraman’dan devraldı. Devir teslim töreninde AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililer de hazır bulundu.



İBRAHİM AKIN: BAYRAMPAŞA KAZANDI

Tüm Bayrampaşa’nın kazandığını dile getiren Başkan Vekili İbrahim Akın, “Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam. Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık. İlçemizin 11 mahallesinde hizmet seferberliği başlatacağız, vatandaşlarımızın beklentilerine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz. Seçim sonuçları ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.