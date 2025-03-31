Bayramın ikinci gününde bugün yurt genelinde yağışlı hava özellikle öğle saatlerinden sonra tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının son günü, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen hava sıcaklıklarının genel olarak düşeceği, serin ve yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Genellikle rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklenirken, Hakkâri çevreleri için yerel kuvvetli yağış ile Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.