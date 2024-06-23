Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yüksek hızlı tren ve bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistemlerin kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Trenler, Anahat, Bölgesel trenler ve kent içi raylı sistem projelerinden 7 milyon 519 bin 428 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Kurban Bayramı tatili boyunca Yüksek Hızlı Trenlerde 326 bin 819 yolcuya hizmet verdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihlerde Marmarayı 4 milyon 152 bin 909, Başkentrayı 492 bin 13 ve İzbanı 1 milyon 938 bin 664 vatandaşın kullandığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, tatil süresi boyunca anahat ve bölgesel trenlerle de 327 bin 980 yolcu taşıdıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu ayrıca, 14 Haziran tarihinde 39 bin 962 yolcu ile Yüksek Hızlı Trenlerle taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarının altını çizdi.

YHTLER BAYRAM TATİLİNDE REKOR KIRDI

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave Yüksek Hızlı Tren setleri sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, 14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren Hatlarında hizmet veren Yüksek Hızlı Trenlerimiz ile 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatilinin başlangıcı olan 14 Haziran tarihinde de 39 bin 962 yolcu ile Yüksek Hızlı trenlerle taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. dedi.