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SGK'dan 1,2 milyon kişiye e-tebligat

SGK'dan 1,2 milyon kişiye e-tebligat

Prof. Dr. Görgün, İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nın ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 151 takımın katıldığı roket mühendisliği yarışması “Spaceport America Cup”da, 10 bin feet kategorisinde birinci olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili yeni gelişme paylaştı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Teknofest kuşağının "Milli Teknoloji Hamlesi" ile potansiyelini gerçekleştirmeye, başarısıyla ismini tarihe yazdırmaya devam ettiğini kaydetti.