NeXT Sosyal platformunun kurucusu Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarını ve partileri, şeffaf ve milli bir dijital ortam sunan platforma katılmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği açık kaynak Mastodon temelli sosyal medya platformu NeXT Sosyal platformunun kurucusu Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarını ve partileri Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e davet eden bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, “Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız” diyerek platformun vizyonunu vurguladı.