Microsoft, Xbox ekosistemi için geliştirdiği yeni sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr konsol üretimi hedeflediğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Video oyun sektörü, yalnızca teknolojik gelişmelerle değil, artık çevreye duyarlılık politikalarıyla da kendini dönüştürüyor.

Microsoft, Sony ve Nintendo başta olmak üzere birçok oyun devi, 2025’in ikinci yarısında çevresel sürdürülebilirliğe dair somut adımlar attıklarını açıkladı.

Bu girişimler donanım üretimi, lojistik süreçleri, enerji tüketimi ve dijital içerik tasarımı gibi alanları kapsıyor.

2030 yılına kadar tamamen karbon nötr konsol üretimi hedeflediğini duyurdu.

Buna göre: yeni nesil Xbox cihazlarında geri dönüştürülmüş plastik oranı yüzde 60’ı geçecek. Ambalaj malzemeleri tamamen biyobozunur karton ve su bazlı mürekkeplerden üretilecek. Xbox sunucu altyapısı, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş sürecine girmiş durumda.

Xbox Sürdürülebilirlik Direktörü Jennifer Rain, “Oyun keyfinden ödün vermeden, çevreyle dost bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bu sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk" dedi.