ANKARA (İGFA) - Baykar Teknoloji, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiinde bir ilke daha imza attı.

Bayraktar TB3 PT-3 insansız hava aracı (İHA), TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen tam otonom kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı.

Testler, yapay zekâ destekli teknolojilerle donatılan TB3’ün görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görüşle iniş açısı tahmini gibi ileri özelliklerini sergiledi.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1929201540767818068

Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “#BayraktarTB3 PT-3 TCG Anadolu Yapay Zeka Destekli Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri [Görsel Hat Takibi, Uçak Gemisi Tespiti, Pist Tespiti, Yerden Görüş ile İniş Açısı Tahmini] #MilliTeknolojiHamlesi ” ifadelerine yer verildi