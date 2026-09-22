İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ terör örgütünün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiğinin tespit edilmesi üzerine yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün evlilik süreçlerini sözde 'izdivaç sorumluları' aracılığıyla organize ettiği, adaylara ilişkin bilgileri topladığı ve kayıt altına aldığı belirlendi.

ADAY HAVUZLARI OLUŞTURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, evlilik faaliyetlerinde kişilere ait yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikler ve örgütsel konum gibi bilgilerin yanı sıra fotoğrafların da temin edildiği, bu bilgilerle aday havuzları oluşturulduğu ve uygun görülen kişilerin bu kriterlere göre eşleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü kaydedildi.

13 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

05.05.2026 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'izdivaç sorumlusu' olduğu değerlendirilen M.D. isimli şahsın dijital materyallerinin incelenmesi sonucu, örgütün izdivaç yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 kişi tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 8 ilde bulunan toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun yapıldığı iller; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Karabük, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Samsun oldu.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalnırken gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.