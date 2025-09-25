Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman’da sokakta uyuyan bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu çocuk ve 6 kardeşi devlet koruması altına alındı. Bakanlık, çocukların sağlıklı gelişimi için tüm desteği sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman’da sokakta uyuyan bir çocuğa ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından hızla harekete geçti.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, il müdürlüğü ekiplerinin adres tespiti yaparak inceleme başlattığını duyurdu.Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerdeki çocuğun 6 kardeşiyle birlikte yaşadığı belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk, devlet koruması altına alındı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır” denilerek, çocukların bakım ve korunmasına yönelik taahhüdünü vurguladı.