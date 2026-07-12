Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağır vasıtalı araçların yasaklı güzergâh ve saatlerdeki geçişlerini elektronik ortamda denetleyecek 'Gabari İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmalarını tamamlıyor. Yeni sistemle trafik güvenliğinin artırılması ve ulaşım yönetiminin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım güvenliğini artırmak ve şehir merkezindeki ağır vasıtalı araç trafiğini etkin şekilde yönetmek amacıyla hayata geçirdiği Gabari İhlal Tespit Sistemi çalışmalarını tamamlıyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısının önemli bileşenlerinden biri olan 'Gabari İhlal Tespit Sistemi' sayesinde ağır vasıtalı araç geçişleri elektronik ortamda denetlenecek. Sistemle birlikte trafik güvenliğinin artırılması, yol altyapısının korunması ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sistem ile kent merkezinde ağır vasıtalı araçların geçişleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda belirlenen yasaklı güzergâhlarda ve saatlerde elektronik olarak izlenecek ve denetlenecek. Böylelikle hem trafik akışı daha etkin yönetilecek hem de şehir içi ulaşım güvenliği güçlendirilecek.

DÖRT KORİDORDA KURULUM TAMAMLANIYOR

Gabari İhlal Tespit Sistemi kapsamında dört ana ulaşım koridorunda kurulum çalışmaları tamamlanıyor. Sistem, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Derince Liman Işıklar-D-100/Okyanus Sokak kesişimi, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde Yahya Kaptan Kanal Sokak-Valilik, D-130 Karayolu Yalova istikametinde 500 Varyant Kavşağı-Sanayi Köprülü Kavşağı ve D-130 Karayolu İstanbul istikametinde Gölcük Asar Dere Köprülü Kavşağı-Yeniköy Köprülü Kavşağı arasında hizmet verecek. Bu noktalara kurulan sistemler, ağır vasıtalı araç hareketlerini 7/24 kesintisiz olarak takip edecek.

Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman kentlerinden biri olan Kocaeli, yoğun yük taşımacılığı nedeniyle kamyon ve tır trafiğinin en fazla olduğu şehirler arasında yer alıyor. Özellikle D-100 ve D-130 karayollarının hem şehir içi ulaşım hem de ulusal yük taşımacılığı tarafından yoğun şekilde kullanılması, günün belirli saatlerinde trafik yoğunluğunu önemli ölçüde artırıyor. Yeni sistem sayesinde bu yoğunluğun daha etkin yönetilmesi ve şehir merkezindeki ağır vasıtalı araç trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Gabari İhlal Tespit Sistemi; Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Araç Sınıflandırma Teknolojileri ve Değişken Mesaj Sistemi (DMS) ile tam entegre olarak çalışacak. Sistem yalnızca ihlal tespiti yapmakla kalmayacak; araç türleri, geçiş sayıları ve güzergâh kullanım yoğunluklarına ilişkin verileri de kayıt altına alarak ulaşım planlamasına katkı sağlayacak.

UKOME kararları kapsamında geçişi yasaklanan güzergâhlara giren ağır vasıtalı araçlar, ilk denetim noktasında kamera sistemleri tarafından otomatik olarak tespit edilecek. Araç plakası okunarak sürücüye, güzergâh üzerinde bulunan 'Değişken Mesaj Sistemi' ekranları aracılığıyla plaka bilgisiyle birlikte ihlal uyarısı verilecek ve alternatif güzergâha yönlendirme yapılacak. Sürücünün uyarıya rağmen yasaklı güzergâhı kullanmaya devam ederek ikinci denetim noktasından da geçiş yapması halinde ihlal sistem tarafından doğrulanacak ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda elektronik ortamda cezai işlem uygulanabilecek.

TRAFİK YÖNETİMİNE VERİ DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Sistem yalnızca denetim amacıyla kullanılmayacak. Aynı zamanda araçların türlerine göre otomatik sınıflandırılması, güzergâh bazlı trafik yoğunluklarının belirlenmesi, ağır vasıtalı araç hareketlerinin analiz edilmesi ve ulaşım planlamasında kullanılacak verilerin üretilmesi gibi birçok konuda karar destek sistemi olarak görev yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelişmiş dünya şehirlerinde kullanılan Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarını hayata geçirerek şehir merkezindeki ağır vasıtalı araç trafiğini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, yol altyapısını korumayı ve vatandaşlara daha güvenli, daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir ulaşım ortamı sunmayı hedefliyor. Gabari İhlal Tespit Sistemi ile birlikte kent genelinde ulaşımın daha güvenli, planlı ve veriye dayalı şekilde yönetilmesi yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.