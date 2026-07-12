PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Depozito Yönetim Sistemi'nin yalnızca çevreyi korumaya yönelik bir uygulama olmadığını, geri dönüşüm sanayisi için stratejik bir hammadde kaynağı oluşturacağını söyledi. Karadeniz, sistem sayesinde yılda 25 milyar ambalajın ekonomiye kazandırılacağını ve yaklaşık 30 milyar liralık tasarruf sağlanacağını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan Depozito Yönetim Sistemi'nin (DYS), geri dönüşüm sektörüne yüksek kaliteli hammadde sağlayarak hem çevreye hem de ekonomiye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, sistemin yalnızca çevresel fayda sağlamadığını, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu geri dönüştürülebilir hammaddenin ekonomiye yeniden kazandırılmasında kritik rol oynayacağını ifade etti.

Karadeniz, 'Bugün çöpe attığımız her geri dönüştürülebilir ambalaj aslında ülkemizin kaybettiği ekonomik değerdir. Her çöpe atılan ambalaj, ülke ekonomisinden eksilen stratejik bir hammaddedir.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hedeflerine göre sistem tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 25 milyar adet plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı geri kazanılarak ekonomiye kazandırılacak. Bunun yaklaşık 30 milyar liralık ekonomik tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz ise söz konusu rakamın sistemin sağlayacağı toplam ekonomik katkının yalnızca görünen kısmını oluşturduğunu belirterek, geri dönüşüm tesislerinin daha kaliteli hammaddeye ulaşmasıyla üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji ve doğal kaynak kullanımında tasarruf sağlanacağını, ithal hammaddeye bağımlılığın azalacağını vurguladı.

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) işareti bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları tüketiciler tarafından depozito iade noktalarına teslim edilerek depozito bedeli geri alınabiliyor. Sistemin, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını teşvik ederek geri dönüşüm verimliliğini artırması hedefleniyor. Kaynağında Ayrıştırma Sistemi'nin (KAS) önemine de dikkat çeken Karadeniz, depozito sisteminin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, evlerde ve iş yerlerinde geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanmasının yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Karadeniz, KAS ve DYS'nin birlikte uygulanmasıyla geri dönüştürülebilir atıkların yüksek katma değerli ekonomik kaynaklara dönüşeceğini ifade etti.