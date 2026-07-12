Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkii ve bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmede ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını bildirdi. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.