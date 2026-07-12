Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 127 bin 643 işletmenin kontrol edildiğini açıkladı. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Haziran ayına ilişkin gıda denetimlerinin bilançosunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt genelindeki gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası kesildiğini aktaran Yumaklı, 32 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yumaklı, 'İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız.' değerlendirmesinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinde de duyurduğu aylık bilançoya göre gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.