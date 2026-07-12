Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda durdurulan şüpheli bir araçta, CITES kapsamında koruma altındaki 2 vaşak ile 2 serval kedisi yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda yaban hayvanı kaçakçılığına geçit vermedi.

Risk analizi kapsamında şüpheli bulunan bir binek araçta yapılan detaylı aramada, sağlıksız koşullarda gizlenerek Türkiye'ye sokulmaya çalışılan, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan 2 vaşak ve 2 serval kedisi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca kaçakçılıkla mücadele ederek milli ekonomiyi korumadığı, aynı zamanda canlı hayvan kaçakçılığına karşı da çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Ele geçirilen 4 yaban hayvanı koruma altına alınırken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.