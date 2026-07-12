Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların istihdam imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmet veren Kariyer Ofisi, 2026 yılının ilk yarısında yüzlerce kişinin yeni bir işe başlamasına katkı sağladı.

ANKARA (İGFA) - İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Ofis, bu süreçte geçen yılların ilk 6 ayına oranla daha fazla başvuruyu değerlendirip mülakatlara yönlendirme gerçekleştirerek çok sayıda kişinin iş sahibi olma hayallerinin gerçekleşmesinde önemli bir köprü oldu.

Kariyer Ofisi'ne yapılan başvurular, uzman personel tarafından titizlikle incelenerek adayların bilgi, beceri ve deneyimlerine göre değerlendiriliyor. Bu sayede iş arayan vatandaşların kendilerine en uygun pozisyonlarla buluşması sağlanıyor. Ocak ayından itibaren 2 bin 82 kişi Kariyer Ofisi'ne kayıt yaptırırken, toplam kayıtlı adaylar arasından 2 bin 878 kişi iş görüşmelerine yönlendirildi. Haziran ayında gerçekleştirilen mülakatların da tamamlanmasıyla birlikte toplam 263 vatandaş, yeteneklerine uygun alanlarda çalışma imkânı buldu.

Vatandaşlar, Kariyer Ofisi'nin internet sitesi üzerinden güncel iş ilanlarını inceleyebiliyor. Meslek grubu, sektör ve pozisyon gibi kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanları görüntüleyebilen adaylar, sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirerek mülakat süreçlerine dâhil olabiliyor. Böylece iş arayanlar, yetenek ve deneyimlerine uygun pozisyonlara daha hızlı ulaşarak yeni iş fırsatlarına kavuşma imkânı elde ediyor.

'İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Kariyer Ofisi'nin hem vatandaşlar hem de iş dünyası açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kariyer Ofisimiz, adalet, liyakat ve şeffaflık anlayışıyla iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle buluşturuyor. Amacımız, hemşehrilerimizin bilgi ve yeteneklerine uygun işlere ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelle buluşmasına katkı sunmaktır. Keçiören'de yaşayan hemşehrilerimizin kendisini yalnız hissetmemesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş sahibi olan hemşehrilerimize ve nitelikli personel istihdam eden tüm işverenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 'Doğru işe doğru insan' anlayışıyla istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz.'